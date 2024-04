Policiais civis são condecorados no Amapá

Mais de 100 servidores estão recebendo honrarias na Semana da Polícia Civil

Compartilhamentos

Por ANITA FLEXA

Nos seis anos em que é delegada, Marina Guimarães viveu histórias marcantes e algumas chocantes, como os casos do esquartejamento no Macapaba e o da vítima que foi morta por seu companheiro após ser amarrada em uma árvore. Nesta segunda-feira (22), a delegada estava entre os homenageados na programação alusiva à Semana da Polícia Civil do Amapá.

“Nossa missão é difícil, mas estamos sempre a postos para os desafios que nossa função encontra. São várias as investigações complexas que ficaram a nosso cargo e todas elas foram exitosas. Por isso, hoje homenageio nossos servidores, grandes guerreiros que todos os dias, 24 horas, estão na delegacia prontos para nobre missão de ajudar a sociedade e fazer justiça”, destacou Marina Guimarães, titular da Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Mais de cem pessoas estão sendo homenageadas com as comendas e medalhas. Essa é a 4ª Semana do Polícial Civil que segue até sexta-feira com palestras e estudos de caso sobre crimes emblemáticos como homicídios e sequestros.

“A sociedade hoje reconhece o trabalho realizado pela nossa instituição e por nossos policiais. Nós estamos constantemente combatendo a violência e todos os tipos de crime, por isso nossa Polícia Civil vem se destacando no cenário brasileiro. Se fizermos um relato do quanto nós avançamos, conquistamos, vencemos só assim poderemos olhar para o futuro e saber o que precisamos conquistar ainda”, avaliou o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Amapá (Sinpol/AP), Alexandre Verçosa.

A comenda homenageia personalidades ou instituições que promoveram ações de relevância social voltadas à prevenção e combate à violência e repressões ao crime organizado.

“Uum reconhecimento e valorização ao servidor público policial civil, que vem desempenhando sua atividade com esmero, zelo e muita força de vontade pra criar um ambiente seguro para a sociedade, promovendo a pacificação social”, resumiu o delegado geral, Cézar Vieira.