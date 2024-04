Por fraude na cota de gênero, Karlyson perde o mandato de vereador

TRE fez nova totalização após a anulação dos votos do PRTB, e Alan Ramalho foi empossado hoje (2)

Por SELES NAFES

A Câmara Municipal de Macapá cassou, nesta terça-feira (2), o mandato do vereador Karlyson Rebouça (PRTB), obedecendo determinação do desembargador João Lages, do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP). Após nova totalização dos votos, Alan Ramalho foi empossado pela manhã.

Em janeiro de 2024, o tribunal entendeu que o PRTB fraudou a quantidade mínima de candidaturas femininas (cota de gênero) nas eleições de 2020, e decidiu anular os votos de todos os candidatos da legenda.

O acórdão do tribunal foi publicado no último dia 6 de março, e ontem (1º) o desembargador atendeu pedido formulado por Alan Ramalho, determinando o cumprimento imediato da sentença pela Câmara Municipal.

Além de anular os votos, a decisão do TRE também invalidou o Drap, o registro partidário do PRTB, que não poderá participar das eleições deste ano.

Alan Ramalho tem 39 anos, é advogado e militante político desde a adolescência.

Atualmente, é filiado ao PSB, que agora passa a ter dois parlamentares com Janete Capiberibe.