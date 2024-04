Prefeitos buscam parcerias e recursos para municípios amapaenses

Objetivo regionalizar a saúde, cooperações e regularização fundiária entre as cidades através do 1º Congresso Amapaense dos Municípios.

Por ANITA FLEXA

Prefeitos, seus vices e diversas outras autoridades reuniram-se na manhã desta terça-feira (29) no auditório do Sebrae Amapá para ampliar os debates sobre políticas públicas para os municípios do Amapá.

O objetivo é realizar regionalização da saúde, cooperações e regularizações fundiárias entre as cidades através do 1º Congresso Amapaense dos Municípios. O evento é promovido pela Associação dos Municípios do Amapá (Ameap), em parceria com o Governo do Amapá.

“A Ameap completa 28 anos de existência e começa agora a trilhar este mais novo desafio que é fazer o Congresso. E, naquela máxima de que ‘ninguém faz nada sozinho’, procuramos os parceiros. Então, nosso desafio hoje é levar informação e conhecimento sobre as nossas cidades”, explicou o prefeito de Amapá e presidente da Ameap, Carlos Sampaio.

O congresso é uma oportunidade para o intercâmbio, troca de experiências, e o estabelecimento de estratégias inovadoras reunindo parlamentares para incentivar novas estratégias de recursos federais, ressaltou o ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

“O governo do Brasil trabalha todos os dias para desenvolver a Amazônia, com a paz entre os Estados da Amazônia, que são merecedores dessa atenção. Esse processo está ligado ao governo federal, o que é essencial para o Amapá”, afirmou o ministro.

O encontro tem stands que remontam à cultura local, englobando artesanato e culinária de cada um dos municípios. Além disso, conta com a presença de secretários, servidores e representantes estaduais e federais para incentivar o conhecimento nas mais diversas áreas.

“As pessoas precisam saber em que os recursos são investidos. Importante mesmo é que aquela escola saia, que aquela creche seja entregue, que aquela praça seja entregue para as pessoas, que aquela obra de infraestrutura, de pavimentação, de asfalto melhore a vida das pessoas. O patrimônio das pessoas está sendo valorizado com essa relação política que nós criamos de pacificação de um estado sem negligência e sem confusão, porque na briga todos perdem. Essa é a mensagem desse encontro dos municípios”, afirmou o senador Davi Alcolumbre (UB).