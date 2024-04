Prefeitura de Mazagão evita desmentir MP e afirma estar ‘cooperando’

Policiais militares guardam entrada da Secretaria de Saúde durante cumprimento de mandados. Em comunicado, a prefeitura evitou tratar das acusações feitas pelo Gaeco

Da REDAÇÃO

A prefeitura de Mazagão emitiu um comunicado à imprensa sem tratar especificamente de nenhuma das acusações feitas pelo Ministério do Estado, que nesta terça-feira (2) cumpriu 82 mandados de busca e apreensão em alvos ligados à gestão Dudão Costa (União).

No comunicado, a prefeitura evitou desmentir o MP, e garantiu estar cooperando com as apurações para assegurar transparência e esclarecimento dos fatos

“Todas as informações e documentações requisitadas estão sendo fornecidas dentro do prazo estipulado, conforme determinado pela lei”, afirmou.

A prefeitura afirmou também ter compromisso com a legalidade, ética e prestação de contas à sociedade, e que está empenhada em esclarecer os acontecimentos.

A gestão Dudão Costa é acusada de fraudar pelo menos 100 licitações, que teriam movimentado mais de R$ 150 milhões, entre 2020 e 2023. Os contratos ilegais teriam sido direcionados a empresas ligadas a parentes ao prefeito e a servidores do alto escalão da prefeitura.

“Neste momento, é fundamental aguardar o desenrolar das investigações para que sejam obtidas conclusões embasadas e justas. Reforçamos nosso comprometimento em manter a integridade e a lisura em todas as nossas atividades”.

A coletiva que estava marcada para o fim desta manhã foi cancelada pelo Gaeco, que comandou a Operação Cartas Marcadas. O motivo foi o prolongamento do cumprimento dos mandados de busca e apreensão cumpridos em cinco cidades, e que se estenderam até o início da tarde. Um dos alvos foi a Secretaria Municipal de Saúde.

Além de documentos apreendidos em vários órgãos, policiais apreenderam dinheiro em espécie na residência do prefeito.