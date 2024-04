Prêmio Sebrae de Jornalismo terá premiação para universitários

11ª edição do projeto foi lançada simultaneamente no Amapá e outros estados.

Compartilhamentos

Por ANITA FLEXA

O Prêmio Sebrae de Jornalismo foi lançado simultaneamente em todos os estados na manhã desta quarta-feira (3). O tema deste ano é “A contribuição dos pequenos negócios na transformação de realidades locais” e as inscrições vão até 3 de junho pelo site da instituição. Esta será a 11ª edição.

Cada profissional pode concorrer com até três trabalhos, mas não há limites de inscrições para os veículos de comunicação. Podem concorrer às categorias principais matérias veiculadas entre 5 de junho de 2023 e 2 de junho de 2024.

A novidade deste ano é a premiação para a categoria especial ‘Jornalismo Universitário’. De acordo com presidente do conselho deliberativo do Sebrae Amapá, Josiel Alcolumbre, essa é uma oportunidade de valorizar e reconhecer as boas práticas jornalísticas.

“A importância é valorizar aqueles profissionais que fazem o bom jornalismo, que têm responsabilidade em encontrar a notícia, buscar o fato real, checar quantas vezes forem necessárias por respeito e por responsabilidade para quem acompanha, seja pelos veículos digitais, seja pelas mídias sociais, pelas redes de rádio, televisão, enfim, não importa qual veículo está sendo usado. E este ano em 2024, o Sebrae também está valorizando os universitários que estão na academia estudando jornalismo, mostrando que já valoriza”, afirma Josiel.

O Prêmio contempla quatro categorias principais e uma categoria especial que são: texto, áudio, vídeo, fotojornalismo e jornalismo universitário.

Etapas

As inscrições estão abertas até 3 de junho NESTE LINK. A inscrição é feita em duas etapas. Após salvar o trabalho no sistema, é necessário enviá-lo para validação, para concluir a inscrição no prêmio.

O prêmio terá 3 etapas. Os trabalhos inscritos concorrem primeiro na etapa Estadual, depois na Regional, e a final é Nacional.

O júri nacional irá definir os vencedores das categorias principais (Texto, Áudio, Vídeo e Foto), da categoria especial Jornalismo Universitário e do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo para o melhor conteúdo entre todas as premiadas, na etapa nacional, nas categorias de Texto, Áudio, Vídeo e Foto.