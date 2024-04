Procurado por homicídio no Pará é preso no Amapá

Ele foi localizado pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um macapaense procurado por homicídio no estado do Pará foi preso na capital amapaense pela Polícia Civil. Benedito Machado Sena, o Baixinho, foi encontrado no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá, sua cidade natal.

De acordo com o delegado Kleyson Fernandes, coordenador do Núcleo de Capturas, que efetuou a prisão, o acusado estava com mandado de prisão preventiva. O crime teria ocorrido dia 10 de março deste ano, em um bar, no município de Novo Repartimento, no estado do Pará.

Segundo o inquérito policial sobre o caso, Baixinho discutiu com outro homem, e, sacou uma arma de fogo, com a qual disparou diversos tiros na vítima.

“Após os fatos, a Polícia Civil paraense investigou e chegou à autoria do crime. Com a informação que o acusado, que é natural de Macapá, tinha se deslocado para o estado do Amapá, a Polícia Civil do Pará solicitou apoio da Polícia Civil do Amapá. O Núcleo de Capturas realizou as diligências necessárias, localizou e prendeu o indivíduo”, relatou o delegado.

Baixinho foi encaminhado à audiência de custódia.