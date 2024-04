Programa Mais Visão prepara retorno em novo formato

Atividades foram suspensas em 2023 devido à contaminação de um fungo que causa uma doença que pode levar à cegueira.

Por ANITA FLEXA

Ministério Público do Amapá, órgãos de saúde do estado e a empresa Saúde Link, responsável pelas cirurgias do Programa Mais Visão, estão reunidos para apresentar um novo plano de atendimento no Amapá. Agora, os atendimentos serão retomados em um novo formato, diferente dos antigos mutirões.

As atividades do programa foram interrompidas em 2023 devido a um fungo que afetou pacientes de catarata em 4 de setembro. Naquele dia, o programa realizou 141 cirurgias, das quais 104 pacientes começaram a apresentar queixas logo após a operação.

Os pacientes foram diagnosticados com uma infecção aguda no globo ocular, causada pelo fungo, resultando em endoftalmite, uma doença que pode levar à perda da visão. O Ministério Público do Estado está investigando o caso.

A Procuradoria do Estado do Amapá enfatiza que o retorno do programa é essencial para contribuir com os atendimentos. No total, o programa realizou 30 mil cirurgias bem-sucedidas.

O incidente levou o Ministério Público do Amapá, por meio da 1ª e 2ª Promotorias de Defesa da Saúde, a intervir no caso. Foram emitidas duas Recomendações: uma para interromper o uso do prédio e garantir a transferência dos pacientes para locais mais adequados, assegurando apoio médico, psicológico e financeiro às vítimas; e outra para suspender os repasses financeiros destinados à manutenção do Programa.

Os diálogos continuam entre a Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS), a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), o Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate – Capuchinhos e a empresa responsável pelas cirurgias, Saúde Link, para o retorno gradativo e seguro do programa, mas ainda sem uma data definida.