Projeto revela talentos através de Libras e dança em Macapá

Primeira edição do 'Unifap em Cena' oferta 100 vagas para curso de coral em Libras e dança.

Por IAGO FONSECA

Desenvolver talentos artísticos e promover a inclusão social. É com esses objetivos que a 1ª edição do ‘Unifap em Cena’ abre 100 vagas para os cursos de Coral em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e Dança Livre para todos os públicos em Macapá. As inscrições estão abertas pela Internet até o preenchimento total das vagas.

O projeto é encabeçado por técnicos, professores e alunos da instituição da Universidade Federal do Amapá, com apoio do Programa de Formação, Capacitação, Aperfeiçoamento e Idiomas da instituição, o Profid.

O técnico administrativo Heliton Souza é coordenador do ‘Unifap em Cena’ e destaca que liderar o projeto é motivo de honra e orgulho pela responsabilidade de representar uma classe universitária.

“Vamos contribuir com as pessoas que se identificam com movimentos culturais do canto e da dança oportunizando ao mesmo tempo um espaço que possam demonstrar seus talentos escondidos e pouco valorizados”, comentou o Heliton.

Após o preenchimento das vagas, serão divulgadas a lista dos inscritos e a data da aula inaugural, que ocorrerá dentro da universidade. Serão duas turmas de dança e duas de Libras com 25 alunos em cada. Cada curso terá duração de dez meses e meio.

As aulas ocorrerão nas segundas e quartas-feiras em dois horários: das 17h às 18h e das 18h às 19h. Nas sextas-feiras, o projeto vai instituir um dia cultural através do ‘Sextou Em Cena’ no horário de intervalo dos turnos da tarde e noite da Unifap.

As inscrições podem ser feitas através deste link (sgi-profid.unifap.br). O público em geral, a partir dos 16 anos, deve apresentar cópias digitais do RG, CPF e comprovante de residência.