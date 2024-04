Quadrilha que escondeu drogas em casco de navio é presa no AP

Compressor e cilindros de ar apreendidos: operação com forças integradas comandada pela PF cumpriu 7 mandados de prisão

Da REDAÇÃO

Uma quadrilha suspeita de prender drogas no casco de um navio atracado no Amapá foi presa na manhã desta quarta-feira (10), durante a Operação Blind Diving (em inglês mergulho às cegas), deflagrada pela PF, Gaeco e forças de segurança do Estado. Mergulhadores de outros estados dão apoio nas diligências no Porto de Santana, cidade a 17 km de Macapá.

A operação cumpriu sete mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária contra um grupo especializado em usar cascos de navios para traficar drogas.

As investigações começaram quando a PF descobriu que criminosos de São Paulo e Rio Grande do Norte tinham chegado em Macapá com esse objetivo. A suspeita é de que as drogas seriam retiradas do casco em outro estado.

Durante vários dias, o grupo foi monitorado fazendo compras de equipamentos na capital. Entre as aquisições estava um compressor de ar usado em cilindros de mergulho.

“A equipe de investigação realizou acompanhamento dos indivíduos em vários dias da semana durante a madrugada e constatou que eles foram até o Igarapé da Fortaleza em uma pequena embarcação e pararam em ponto próximo ao navio de grande porte que estava atracado no porto e realizaram mergulhos”, informou a PF em comunicado à imprensa.

Mais detalhes serão dados pela PF em uma coletiva de imprensa marcada para amanhã.

Durante o cumprimento dos mandados, policiais federas, civis e militares apreenderam grande quantidade de materiais de mergulho e o compressor de ar.

Até as 10h, mergulhadores aguardavam melhores condições de maré para acessar o casco do navio e procurar as drogas que foram acopladas à embarcação de grande porte. Esse tipo de mergulho é considerado de alto risco.

O grupo alvo da operação já responde a outros processos por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e estelionato em outros estados.