“Qualidade pra viver muito mais”, diz mulher de 98 anos ao ganhar casa própria

Sorteio dos apartamentos ocorreu hoje. A previsão de entrega dos 512 imóveis é para o dia 8 de maio.

Por ANITA FLEXA

O sonho da casa própria está cada vez mais próximo para dona Raimunda Rodrigues, de 98 anos, e outras 511 famílias selecionadas para morarem no Conjunto Vila dos Oliveiras, que será inaugurado em breve.

Hoje (23) ela soube em qual dos 512 apartamentos irá morar durante o sorteio de moradias promovido pelo Governo do Amapá e pela Caixa Econômica, ocorrido no Palácio do Setentrião, com a presença de autoridades governamentais e das famílias contempladas.

Os sorteios precedem a entrega das 512 unidades, com as famílias recebendo informações sobre as datas e horários das vistorias conforme o cronograma estabelecido.

Dona Raimunda, que viveu por 40 anos na orla do Aturiá, expressou sua felicidade ao ver seu nome no telão com o endereço do novo lar, próprio.

“Há quarenta anos moro na orla do Aturiá, já vi muita casa caindo, a água levando, e a minha tá quase pra ser levada também. Eu fui uma mulher que fez muita caridade e nunca vou me arrepender disso. Cuidei de todas as gerações da minha família, e agora quem não tinha casa cada um ganhou seu apartamento. Eu vou morar junto com o meu filho, que tem 76 anos, e agora me sinto muito feliz, vai me dar mais qualidade de vida pra viver muito mais”, declarou dona Raimunda Rodrigues.

O Residencial Vila dos Oliveiras é composto por 32 blocos com 51 apartamentos cada, totalizando 42,47 metros quadrados por unidade. Além das moradias, o espaço oferece infraestrutura como quadra poliesportiva, creche, academia ao ar livre, centro comunitário e rede de água e esgoto interligada.

A secretária de Habitação do Amapá, Mônica Dias, destaca a importância da obra não apenas para atender às necessidades habitacionais, mas também para viabilizar outros projetos, como a revitalização da Orla do Aturiá.

“É uma obra que já tem 11 anos, então havia toda uma ansiedade por parte dessas famílias. Fora isso, essa obra é uma condição para que a gente dê continuidade à obra da Orla, porque essas famílias vão ser retiradas de lá para garantir que a gente consiga, de fato, executar o projeto do Aturiá, que é muito importante para a nossa cidade”, afirma a secretária.