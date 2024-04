Residencial Vila dos Oliveiras: sai a lista final de famílias selecionadas

A relação traz nomes de 512 famílias contempladas para o habitacional localizado na zona sul de Macapá.

Saiu a lista final com os nomes das 512 famílias selecionadas para ganharem moradias no Residencial Vila dos Oliveiras, localizado na zona sul de Macapá.

O habitacional está em fase de finalização e tem previsão de entrega para o primeiro semestre deste ano. Agora as famílias passarão pelas etapas de orientação, sorteio das unidades, vistoria dos apartamentos e entrega das chaves.

Cada apartamento terá 42 m², contendo dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço interna e rede de gás externa. As instalações dos sistemas elétrico e de água tratada, serão realizadas pela CEA Equatorial e pela CSA, respectivamente.

Os moradores irão contar com equipamentos como a quadra poliesportiva coberta, centro comunitário, 1 creche construída pelo Governo do Amapá com capacidade para atender 60 alunos de tempo integral e 120 alunos para os dois turnos, a creche será administrada pela gestão municipal. Serão implantados ainda academia ao ar livre e playground.

Segundo o Governo do Amapá, o projeto do residencial é integrado às obras do Complexo de Urbanização da Orla do Aturiá, orçado em cerca de R$ 65 milhões e conta com recursos do Tesouro Estadual, Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A execução da obra é realizada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf).