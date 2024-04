Rixa entre pescadores termina em morte e autores fogem a nado

Crime ocorreu no município de Calçoene, a 360 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um pescador de uma embarcação do estado do Pará foi morto a facadas na manhã desta quarta-feira (17), no município amapaense de Calçoene, a 360 km de Macapá. O homicídio ocorreu por volta de 9h30, na Travessa Bacabeiras, no Bairro Beira Rio.

A vítima foi identificada como Wendel Yuri Mamede Brito, de idade não informada. Segundo informações do 12º Batalhão da PM do Amapá, testemunhas disseram que pescadores paraenses estavam em uma embarcação ancorada no Porto de Calçoene, no Barco Daniel II, há alguns dias. E hoje pela manhã houve uma rixa entre eles.

Os militares apuraram, segundo relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes) que três infratores esfaquearam Yuri Mamede. Ele foi golpeado diversas vezes e morreu com uma das facas crava nas costas.

Ainda se acordo com a polícia, os infratores seriam de outra embarcação que também está ancorada no porto. Após o crime, eles fugiram do local a nado. Testemunhas filmaram o momento em que eles atravessam o Rio Calçoene da orla para a outra margem onde há uma floresta, para onde fugiram.