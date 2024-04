Santana vence o ‘Cidade Empreendedora’ pela 2ª vez

Conjunto de leis para incentivar os negócios pesou na decisão do Sebrae, que criou o prêmio

Por JONHWEINE SILVA, de Santana

O segundo município mais populoso do Amapá acaba de vencer o prêmio Cidade Empreendedora, do Sebrae. A experiência bem-sucedida do projeto Inova Santana, realizado no ano passado, foi decisivo para a escolha da prefeitura, que concorreu com outros 15 municípios do Amapá.

A honraria foi entregue ontem (2) ao prefeito de Santana, Bala Rocha (PP), durante solenidade da 12ª edição do Cidade Empreendedora.

O município de Santana já havia vencido a premiação do Prefeitura Cidade Empreendedora em 2022, com o projeto na área de desburocratização.

Este ano, o Inova Santana chamou a atenção dos avaliadores com um pacote de leis e medidas que ajudam no desenvolvimento da cidade, como a Lei de Atração de Investimentos, Lei de Desburocratização e Liberdade Econômica, Lei da Inovação – Stardups e Lei de Regulamentação da Internet 5G.

“Santana tem um ambiente muito propício para os negócios. Já havíamos vencido em 2022 e este ano, adequamos e incentivamos o empreendedorismo. Parabéns ao Sebrae que julgou com critérios e Santana está pronta para negociar, seja no comércio, seja na indústria. Dedico esse prêmio a todos os santanenses”, afirmou o prefeito de Santana Bala Rocha.

“No dia onze de junho, teremos a premiação nacional que incentiva os municípios de todo o país. Parabéns ao município de Santana e todos os outros participantes”, disse o presidente do Sebrae, Josiel Alcolumbre.