Selvinha: “Retratar fielmente é um desafio”, diz autor de esculturas de nova praça de Macapá

PARQUE DO MEIO DO MUNDO

Esculturas em cimento e ferro foram esculpidas manualmente por pedreiros do Amazonas.

Por IAGO FONSECA

Um dos atrativos mais aguardados dentro do Parque Meio do Mundo, a ‘Selvinha’ retrata a fauna e flora da Amazônia em grande escala no complexo turístico do Marco Zero, na zona sul de Macapá.

As esculturas, feitas pelas mãos de oito pedreiros amazonenses, prometem ser um novo espaço para famílias, crianças e turistas criarem recordações. O Portal SelesNafes.com conversou com exclusividade com Jhoe Viana, artista paritinense que coordena a execução do projeto na capital.

Na esquina do Monumento Marco Zero, Praça dos Povos, sambódromo e Estádio ‘Zerão’, as obras da ‘selvinha amazônica no meio do mundo’ são executadas por uma empresa do município de Parintins, no Amazonas, que trabalha com estruturas metálicas, madeira e concreto esculpido por artistas plásticos e pedreiros.

“Eu já vi uma onça ao vivo em um zoológico, como artista, representar o animal, tentar retratar fielmente a escultura dela, a pele, a cultura, é como se fosse um desafio para a gente mostrar aquilo que a gente quer falar para o público. Não é só chegar a fazer escultura e pronto, não. A gente passa uma mensagem, passa uma ideia, uma identidade da gente, porque cada artista tem uma identidade. Então é bem legal quando a população chega pra presenciar a nossa arte, nosso trabalho em si, é muito gratificante”, ponderou Jhoe, que trabalha há mais de dez anos no ramo artístico.

Entre os gigantes representados em Macapá, uma majestosa iguana azul ocupa o centro da área, cercada por uma onça e com seus filhotes, jacarés, caranguejos e pássaros amazônicos. O parque também possui vitórias-régias, louva-Deus e borboletas.

“Temos pedreiros que trabalham com a gente há muito tempo. Ensinamos um pouquinho da experiência que a gente tem para fazer uma textura de uma pele, uma pena. Então isso é um ensinamento que a gente passa com as experiências que a gente tem do dia a dia, do trabalho, para essas pessoas. Trabalhamos com faca, tesoura e até garfos como ferramenta, estecas (ferramenta para detalhes) que a gente fabrica no dia a dia na obra. E a gente vai lapidando, cortando, passando com pincel um pouquinho de água aqui, um pouquinho de massa mais dura, um pouco de massa mais mole”, descreveu o artista.

Apesar da novidade, o Amapá não é o único a receber uma selvinha para chamar de sua. Cidades do Norte como Manaus, no Amazonas, e Boa Vista, no Acre, também já possuem suas versões. Para Jhoe, a cultura nortista é muito rica e, por isso, todos os detalhes são observados pelos pedreiros artistas.

Após o término das obras, toda a equipe retorna ao Amazonas para conclusão das estruturas do Parque Amazonino Mendes.

“A gente fica de olho nas medidas, proporções de cada animal, o melhor material para trabalhar, o melhor cimento, o melhor ferro, a melhor areia, para trazer um trabalho de qualidade. Pelo fato do norte ser uma região do Brasil que tem muita riqueza na fauna, a gente traz aqui pro meio do mundo. É para entregar um parque diferenciado, muitas pessoas não têm a oportunidade de ver um animal de perto, então, procuramos retratar da melhor maneira possível cada detalhe do animal”, reforçou.

Questionado sobre o que espera da população amapaense ao ver o parque, Jhoe foi direto: “Cuidado. É para a cidade, não é para mim como artista. Eu vim deixar o meu trabalho e eu espero que o trabalho seja valorizado”, concluiu.

Parque Meio do Mundo

Com expectativa de entrega para meados de abril, o parque ocupa uma área de 58 mil metros onde antes era chão de terra. A obra é executada pela Secretaria Municipal de Obras de Macapá com recursos de R$ 20 milhões do Tesouro Municipal.

O espaço será inaugurado poucos meses após a Praça dos Povos, na Rodovia JP. Além da selvinha, o parque vai abrigar uma área de descanso com quiosques de alimentação, área de contemplação, chafariz, área infantil e bicicletário. O espaço possui árvores frutíferas recém transplantadas como jambeiro, cajueiro, mangueira e cupuaçuzeiro, bem como Ipê branco, amarelo e rosa, faveiras e alvineiras.