Sem reparos há 20 anos, escola indígena será revitalizada

Governador Clécio Luís assinou ordem de serviço para reconstrução da Escola Estadual Jorge Iaparrá

Da REDAÇÃO

Com mais de 400 alunos, a Escola Estadual Jorge Iaparrá, na área do Manga, no extremo Norte do Amapá, será reconstruída pelo Estado. A ordem de serviço foi assinada neste domingo (28) pelo governador Clécio Luís (SD).

A escola e outras unidades indígenas foram incluídas no Plano de Obras da Educação, que prevê construção, reforma e ampliação do número de salas de aula em todo o estado. Em 1 ano e 4 meses de gestão Clécio, o Estado já entregou sete escolas.

” Esta é a segunda escola indígena que estamos reformando e vamos continuar avançando para atender essas demandas educacionais em todo o estado. Queremos uma educação indígena de qualidade para que eles possam enfrentar os desafios do mundo não indígena”, justificou Clécio Luís.

O investimento será de R$ 1,1 milhão. As obras incluem seis salas de aula, área administrativa, cozinha, luminárias e telhado. A escola estará pronta no segundo semestre.

A Escola Jorge Iaparrá não recebia manutenção havia 20 anos, e coleciona problemas estruturais.

“Estamos muito felizes em saber das obras em nossa escola e satisfeito com as demandas atendidas nas diversas áreas. Espero continuar com todo esse trabalho nas aldeias”, disse o cacique da aldeia do Manga, José Elito.

De acordo com o governo, as cinco regiões indígenas de Oiapoque possuem 22 escolas, mas a Secretaria de Educação do Amapá administra 54 unidades escolares no Amapá e Norte do Pará.