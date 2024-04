Senador do Amapá recebe a mais alta condecoração do Judiciário do DF e Territórios

Davi Alcolumbre recebeu o Grão-Colar da Ordem do Mérito por compromisso com a defesa da democracia

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Ex-presidente do Senado (2019-2020) e atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre (União), recebeu o Diploma e o Grão-Colar da Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal, a mais alta comenda do Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT). Foi durante solenidade nesta quinta-feira (18) na presidência do Senado.

A honraria foi entregue pelo chanceler da Ordem do Mérito Judiciário do DFT, desembargador Cruz Macedo, pelos serviços prestados à cultura jurídica e ao Poder Judiciário.

“É uma honra e um privilégio imenso receber esse reconhecimento por parte do TJDFT e quero, mais uma vez, reforçar meu compromisso inegociável na defesa da democracia e da autonomia, harmonia e diálogo entre os Três Poderes”, disse Davi.

Além dele, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também recebeu as duas honrarias.

As medalhas do mérito Judiciário e insígnia representam as colunas do Palácio da Alvorada em forma de cruz, nas cores branca e vermelha, tudo entre quatro balanças douradas e vazadas, circundadas por espadas de ouro.

No centro da cruz, há a deusa grega Têmis, personificação da Justiça, segurando com a mão esquerda a balança que simboliza a aplicação da Lei por meio do equilíbrio perfeito entre Direito e Dever.