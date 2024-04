Sentença de prisão de ex-prefeito é anulada pelo TRF1

Robson Rocha tinha sido condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto no processo movido pelo MPE

Por SELES NAFES

O ex-prefeito de Santana, Robson Rocha, conseguiu uma reviravolta judicial. Depois de ter sido condenado à prisão no caso dos consignados, ele obteve uma nova sentença para anular a condenação. A decisão foi do desembargador Wilson Alves de Souza, Tribunal Regional Federal 1ª Região (TRF1).

Numa apelação, a defesa de Robson apresentou documentos que comprovariam a queda expressiva da arrecadação do município, no período em que o então prefeito não repassou à Caixa Econômica as parcelas de empréstimos descontados nos salários dos servidores.

As principais reduções de receita atingiram o ICMS e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O ex-prefeito, que foi condenado por peculato-desvio, alegou que precisou escolher entre pagar o banco e os salários do funcionalismo.

Para o magistrado, também não ficaram comprovados autoria, materialidade e nem o dolo indicados no inquérito policial.

“A defesa produziu provas demonstrando inúmeras dificuldades financeiras enfrentadas pelo município à época. Nesse contexto, analisando-se o quadro probatório, conclui-se não existirem provas suficientes para a condenação do apelante”, concluiu.

No último dia 26 de abril, o TRF1 publicou a certidão de trânsito em julgado do processo.

Robson Rocha foi prefeito de Santana, a segunda cidade mais populosa do Amapá, entre os anos de 2012 e 2016, mas não conseguiu a reeleição.