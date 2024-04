A soberba nos cega. Veja a meditação bíblica desta sexta-feira (26)

Soberbos sempre acham os outros menores que ele. Soberbos não conseguem pedir desculpas, e têm dificuldade em escutar as outras pessoas por acreditam que elas não têm nada a acrescentar. Em Ezequiel 32 vemos um desses exemplos no Egito. Deus nos ensina todos os dias. Tenha uma ótima sexta-feira (26) com o nosso Senhor Jesus!