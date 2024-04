Som alto em bar incomoda vizinhança e foragido é descoberto

Prisão ocorreu no Bairro Marabaixo IV, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido da Justiça amazonense foi preso na madrugada deste domingo (14) durante uma ocorrência de perturbação de sossego, em um bar da zona oeste de Macapá.

A informação repassada aos militares do 8º Batalhão era de que o aparelho de som do estabelecimento comercial, situado no Bairro Marabaixo IV, estava com o volume muito alto, incomodando a vizinhança.

No local, os policiais confirmaram que havia várias pessoas ouvindo música, jogando bilhar e consumindo bebida alcoólica, todas foram abordadas e, ao fim da ação, foi constatado um mandado de prisão contra Almir Junior Viana de Lima, de 35 anos, que é natural da cidade de Portel, no Pará, e responde por roubo.

Aos policiais, ele contou que trabalha em uma fábrica de tijolos no km-9 e mora há 4 anos em Macapá. Ele foi levado para o Ciosp Pacoval e segue sob custódia da Polícia Civil, aguardando audiência judicial.