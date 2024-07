Terminal Hidroviário vai iniciar nova era econômica em Santana

Espaço localizado no município que fica a 17 km de Macapá terá um custo de R$ 25 milhões.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma das obras mais aguardadas pela população, o Terminal Hidroviário de Passageiros de Santana (IP4), recebeu a visita técnica de autoridades e representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), nesta sexta-feira, (12). Eles anunciaram a previsão de conclusão para março de 2025.

Estiveram presentes o senador do Amapá Randolfe Rodrigues (sem partido), o prefeito de Santana, Bala Rocha (PP), Erick Moura, diretor de infraestrutura do Dnit, além de vereadores e representantes da comunidade. A obra inicia a primeira fase, onde está sendo erguido o prédio do terminal que contará com deck de passageiros, restaurante, salas de embarque, banheiros, entre outros espaços.

“A gente espera que a obra seja finalizada, já que é um anseio antigo dos moradores da Área Portuária. Aqui vai gerar empregos e será organizado para que todos consigam trabalhar”, disse Jhow Barreto, liderança comunitária local.

Após a conclusão, o Porto do Povo de Santana, assim batizado pelos presentes na visita, será um dos mais importantes espaços para o setor econômico do Amapá, organizando uma das principais entradas e saídas do estado. O custo da obra será de R$ 25 milhões, recursos do Governo Federal e contrapartidas do Estado e Município.

“Viemos acompanhar de perto o andamento dos serviços. Pelo que vimos, teremos, em um curto espaço de tempo, a conclusão da obra em março de 2025. O porto do povo do Amapá tem uma importância fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. Daí, toda a sua significância”, afirmou Randolfe Rodrigues.

O projeto do terminal ficou parado por quatro anos e precisou ser aprimorado para atender às especificações do terreno cedido pelo município de Santana. De acordo com o prefeito Bala Rocha, o local será moderno e atenderá a todas as normas exigidas.

“Esse terminal muda a história de Santana. O complexo portuário abre a janela para o rio Amazonas com potencial econômico formidável. Será um terminal de passageiros organizado e com grande atrativo para quem chega e parte daqui”, ressaltou Rocha.

Segundo o diretor de infraestrutura Aquaviária do Dnit, Erick Moura, o cais flutuante do terminal já está sendo construído e será concluído em oito meses. Após essa etapa, o muro de arrimo também será finalizado.

“Essa etapa naval está dentro do planejamento e do prazo da obra. A partir de agora, vamos acelerar os serviços, priorizando o cais que já está sendo construído. Após isso, de acordo com as dimensões do cais flutuante, vamos dar prioridade ao muro de arrimo”, finalizou.