‘The Papo’ reestreia debatendo polêmicas e mudanças no jornalismo

Programa de entrevistas com o jornalista André Silva vai ao ar em novo cenário neste sábado

Da REDAÇÃO

Após uma pausa estratégica, o programa de entrevistas “The Papo” está de volta com sua nova temporada neste sábado (26), prometendo uma experiência ainda mais divertida e informativa para os espectadores.

Com um estúdio renovado e repaginado, o programa mantém sua essência bem-humorada, mas com um olhar fresco para os acontecimentos atuais.

Na reestreia, o apresentador do programa e jornalista André Silva receberá o jornalista Seles Nafes. Com quase 20 anos de experiência em televisão (por mais de uma década apresentou telejornais da Rede Amazônica), ele decidiu empreender no mundo digital e fundou um portal de notícias em 2013, o SelesNafes.Com ou Portal SN, como muitos internautas já acostumaram chamar.

Durante o programa, ele irá compartilhar sua visão sobre as mudanças no jornalismo ao longo dos anos e como o ambiente digital transformou a forma como consumimos notícias.

Será uma oportunidade única para os espectadores conhecerem os bastidores do jornalismo com alguém que viveu intensamente essa transição.

“A escolha do entrevistado foi proposital. A gente quer trazer pra bancada assuntos relevantes que estejam presentes no nosso dia-a-dia e ninguém melhor do que um jornalista e um jornalista que tenha presenciado e está vivendo essa mudança no fazer jornalístico”, afirmou o apresentador.

A estreia da nova temporada do The Papo está marcada para as 16h deste sábado e poderá ser acompanhada ao vivo no canal oficial do programa no YouTube, o “The Papo Oficial”. Prepare-se insights interessantes e um papo descontraído.