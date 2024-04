Time que levou 45 gols em 2 jogos é formado por trabalhadoras

Quem é esse time? O Portal SelesNafes.com foi conhecer de perto. o Combatente Atlético Clube, de Macapá.

Por LEONARDO MELO

No esporte a zoeira é normal. E recentemente, o Combatente, time que disputa a Campeonato Amapaense de Futebol Feminino, vem sendo assunto do momento na Internet e nas rodas de resenhas. Tudo porque o time já levou 45 gols em apenas duas partidas – acontecimento, no mínimo histórico.

A equipe perdeu no dia 4 de abril para o Macapá Clube, vice-campeão do ano passado, pelo placar de 21 a 0, durante a abertura do campeonato. Nesta quarta-feira (18), voltou a perder, mas desta vez por um placar ainda maior. A partida terminou 24 a 0 para o Ypiranga Clube, atual bicampeão da competição.

Mas quem é esse time? O Portal SelesNafes.com foi conhecer de perto. O Combatente Atlético Clube foi fundado em 1983, no bairro do Buritizal, zona sul de Macapá. Participa de torneios de base e do não profissional. Atualmente, o time se localiza na zona oeste da capital.

Osvaldo Santos é o diretor de esportes. Segundo ele, o time feminino foi formado para que o masculino pudesse disputar o campeonato amapaense da 2ª divisão e, também, oportunizar as mulheres. Para isso, foi fechada uma parceria com um time do bairro Marabaixo. Contudo, próximo da estreia, o elenco desistiu.

“Como nunca tínhamos trabalhado com o futebol feminino, seria a primeira vez que iríamos fazer esse tipo de trabalho, ou seja, não conhecíamos quem eram as jogadoras. E o Combatente, todos sabem que não tem estrutura, né, não paga atleta, não dá ajuda de custo para que elas possam se deslocar de suas residências. Muitas atletas pagam o seu transporte, quando não, a gente dá o nosso apoio. E a maioria são mães mesmo, não têm tempo, trabalham no decorrer do dia”, contou.

O diretor detalha que algumas atletas que já jogaram os dois jogos desse campeonato que não fizeram um treino sequer. Há, ainda, atletas que só realizaram um treino. Hoje, o elenco é de 23 atletas inscritas, mas, em média, só 14 aparecem em dia de jogo.

“Não conhecem algumas regras do futebol, principalmente a questão das linhas de impedimento, o arremesso manual, saída de bola. Elas não têm esse conhecimento, mas para que o Combatente pudesse disputar essa competição e não fosse punido, tivemos que colar essas mulheres para jogar o futebol. A gente sabe que elas têm sofrido por conta das derrotas e tenho parabenizado e agradecido pelos esforços que elas têm feito. Mas falta, realmente, estrutura”, acrescentou.

O time é formado por mulheres e algumas adolescentes dos bairros do Marabaixo, Goiabal e Coração, que foram convidando umas às outras. A ideia agora é passar ensinamentos gradativos sobre as regras e intensificar os treinos.

“Taticamente, não conhecem posicionamento em campo e isso prejudica muito a formação do time. Isso tem sido a grande dificuldade. Aí tem também a parte física, onde não tem tempo de treinar. Assim como não tiveram até agora. São realmente guerreiras. Não têm estrutura, mas têm força de vontade”, finalizou Osvaldo Santos.

O Combatente volta a campo na terça-feira, 23, às 20h15, contra o Oratório no estádio Zerão. Participam do Campeonato Amapaense de Futebol Feminino Ypiranga, Macapá, Oratório, Trem, Santana, Combatente e Cutias.

Os times se enfrentam em turno único. Os 4 melhores avançam para as semifinais. A grande final está prevista para o dia 16 de maio. A equipe campeã levará R$ 12 mil e receberá vice-campeã R$ 8 mil.