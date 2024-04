Tiroteio com faccionados que planejavam matar rivais termina com 1 morto e 3 presos

Confronto ocorreu no Bairro Vale Verde, região metropolitana de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento monitorado por tornozeleira eletrônica foi morto a tiros ao confrontar uma patrulha do Batalhão de Força Tática da PM, no Bairro Vale Verde, região metropolitana de Macapá.

Jordi Conceição Almeida, de 30 anos, tinha passagens pelo sistema prisional do Amapá por roubo, tráfico de drogas e homicídio. Na ação, ocorrida no início da madrugada deste domingo (21), três homens de 23, 27 e 32 anos foram presos. Eles acompanhavam Jordi, mas não ofereceram resistência à abordagem.

A denúncia recebida pela polícia indicava que um veículo pálio prata, com vários indivíduos armados, estaria rondando as ruas do Bairro Vale Verde, com o plano de matar rivais de facções.

Durante as incursões pela região, os policiais avistaram um veículo semelhante ao denunciado, estacionado em frente a uma casa na Rua da Marinha. Dois homens se abrigaram na casa ao verem a viatura, enquanto outros dois que estavam no veículo foram presos.

Segundo o capitão Alanjocer Lopes, assessor de imprensa da Força Tática, ao perceberem que um dos homens na casa estava armado, os militares realizaram um adentramento tático, sendo recebidos a tiros por Jordi, resultando em sua morte durante o confronto.

O outro suspeito que estava na casa, identificado como Gabriel Almeida da Silva, se entregou e também foi preso, sendo encontradas porções de drogas com ele.

Dentro do pálio, onde estavam Richard Cardoso Thomaz, conhecido como Pepinho, e Jhoene Ferreira David, o Kinho, foram encontradas mais porções de entorpecentes. Todos já possuíam antecedentes criminais.