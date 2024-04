Tiroteio termina com suspeito morto em habitacional

Caso ocorreu dentro de um apartamento no conjunto Mucajá, no bairro Beirol, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Israel dos Santos de Jesus foi baleado em um confronto com o Bope e morreu dentro de um apartamento no conjunto habitacional Mucajá, na madrugada desta terça-feira (16), no bairro Beirol, na zona sul de Macapá.

O incidente ocorreu após uma denúncia à Companhia de Operações Especiais (COE/Bope) de que um indivíduo, sem camisa e com tatuagens nos braços estaria armado e ameaçando moradores às margens da Rua Jovino Dinoá.

Ao chegar ao local indicado, os militares avistaram um suspeito com características semelhantes, portando algo volumoso na cintura, na entrada do bloco 35. Ao tentarem abordá-lo, ele correu para o interior do prédio e subiu as escadas.

Em uma ação rápida, os policiais acompanharam o suspeito e o viram entrar no apartamento 402. Os militares disseram ter revidado após serem recebidos a tiros, resultando na morte de Israel.

Segundo informações repassadas por populares à polícia, Zeca, como era conhecido o suspeito, era integrante de uma facção criminosa e estava envolvido em furtos e tráfico de drogas na região do Mucajá.

Além da arma utilizada por ele, foram encontradas várias porções de entorpecentes, uma balança de precisão e uma quantia de R$ 226 em dinheiro trocado no local, sendo todo o material levado para o Ciosp do Pacoval.