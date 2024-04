Tradicional, Escola Santa Inês é revitalizada

Obras do governo começaram em 2022, agora a escola será de tempo integral.

Compartilhamentos

Por ANITA FLEXA

A terça-feira (2) amanheceu mais colorida para os alunos e servidores da tradicional Escola Estadual Santa Inês, localizada na orla sul de Macapá.

Após a revitalização a escola recebeu nova rede elétrica, novos espaços, equipamentos de informática, salas de acolhimento, centrais de ar, entre outros benefícios. O investimento foi de R$ 2,3 mil, recursos do Tesouro Estadual.

A cerimônia de entrega oficial da obra, que deixou a escola totalmente revitalizada, foi comandada pela secretária de educação, Sandra Casimiro, e pela primeira-dama do Amapá, Priscila Flores.

Segundo a secretária, as melhorias possibilitaram que a estrutura, que antes abrigava 300 alunos do ensino tradicional, agora esteja preparada para funcionar no modelo de ensino integral.

Sandra Casimiro falou com o Portal Seles Nafes sobre a importância da revitalização da escola, e como ela funcionará em tempo integral com novos espaços para acolhimentos da comunidade escolar. Veja: