Trânsito atrasa Bombeiros e casa é destruída pelo fogo

Sinistro ocorreu no fim da tarde, na zona sul de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Uma casa foi consumida pelo fogo no fim da tarde desta quinta-feira (4), na Rua Manuel Eudóxio, entre as Avenidas Pedro Lazarino e Anhanguera, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá. Segundo relato de moradores, a residência estava vazia. O sinistro começou após um curto-circuito na sala, de acordo com relato de um morador da casa ao lado.

A fumaça podia ser vista de longe. As casas vizinhas não foram afetadas, mas os moradores foram rápidos para retirar seus pertences dos empreendimentos ao lado do incêndio.

As equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram do Bairro Marabaixo, na zona oeste, e agiram rapidamente para conter o fogo que se espalhou pela fiação até um dos postes. Em 15 minutos conseguiram controlar as chamas. Porém, demoraram a chegar no endereço devido ao impedimento do trânsito.

“O que a gente fez foi impedir com que o incêndio não passasse para as casas ao lado, deixamos ele de forma isolada e garantimos que as outras residências não fossem atingidas. Só que mais uma vez o problema que a gente teve foi o deslocamento. Os motoristas não queriam dar passagem em razão do horário, que tem muito trânsito”, afirmou o capitão Pastana, que foi o primeiro a atender ao chamado.

Segundo a proprietária, a casa estava alugada e os atuais moradores, praticamente, só aparecem para dormir. Ela solicitou a perícia pelo Corpo de Bombeiros. Uma equipe da CEA Equatorial esteve no local para auxiliar no tratamento da fiação elétrica.