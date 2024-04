Travesti é morta por três atiradores

Crime ocorreu no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Da REDAÇÃO

Duas pessoas foram baleadas na mesma noite, neste sábado (6), em locais próximos no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá, pelos mesmos suspeitos: três atiradores que circulavam num carro branco, segundo relatos de testemunhas. Os crimes ocorreram por volta de 20h30, nas Avenidas Jambeiro e Laranjeiras.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), testemunhas disseram que Frank Leon Santos, conhecida como Jorrana – nome social – estava caminhando em via pública quando três criminosos armados desceram de um carro branco e passaram a disparar.

Após os tiros, os bandidos entraram no carro e fugiram. Quando equipes da Força Tática e 2º Batalhão chegaram ao local, Jorrana e outra vítima, baleada nas proximidades, já haviam sido levadas para o Hospital de Emergência, socorridas por populares.

Os militares fizeram várias buscas e abordagens pela região, mas o veículo suspeito não foi encontrado. Jorrana não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois de dar entrada na unidade de saúde. A outra vítima segue internada.

Até esta manhã de domingo, ninguém havia sido preso. A polícia investiga se o crime tem relação com dívida de drogas.