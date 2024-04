Chegamos ao capítulo 20 de Ezequiel

Existe vício em trabalho, você sabia? Tem muita gente que trabalha o tempo todo, especialmente no mundo nos negócios. Não é raro que famílias acabem sendo sacrificadas em nome do sucesso e dinheiro. Em Ezequiel 20, temos um lembrete sobre o dia do descanso instituído por Deus nos 10 Mandamentos. Veja a análise deste domingo (14) e tenha uma semana!