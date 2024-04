Unifap divulga nova lista do PS 2024 e deixa quase 400 candidatos de fora

Universidade acatou a decisão do TRF1 de 75% das vagas reservadas para cotistas – número estabelecido pelo edital

Por ANITA FLEXA

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) divulgou uma nova lista de aprovados no Processo Seletivo de 2024, na tarde desta sexta-feira (12). Com base em nova decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), voltou a reserva de 75% das vagas para cotas e 25% para ampla concorrência.

A decisão do desembargador e presidente do TRF1, José Almicar Machado, suspendeu as liminares anteriores e deixou de fora pelo menos 380 candidatos.

A nova lista foi publicada no site do Departamento de Processos Seletivos e Concursos (Dpesec) da universidade. A decisão do TRF1 foi tomada após um pedido da Defensoria Pública da União (DPU). Em decisões anteriores, juízes de primeira instância haviam divergido e publicaram liminares fixando 50% das vagas para cotistas.

Em nota divulgada pelas redes sociais da Unifap, a instituição alega que as decisões judiciais proferidas pelas varas federais cíveis do Amapá e pelo TRF1 têm alterado o planejamento e o andamento do principal certame da universidade e, por conta disso, a instituição tem adotado “medidas urgentes para garantir a continuidade do processo seletivo”.

A Unifap publicou em 18 de janeiro deste ano o edital ofertando 1.545 vagas nos cursos de graduação dos campi Marco Zero do Equador, em Macapá e Santana, com a reserva de 25% das vagas para ampla concorrência e 75% para cotas.

Após a publicação e já iniciadas as inscrições, a universidade foi notificada pela 6ª Vara Federal Cível do Amapá após liminar para que a distribuição das vagas fosse recalculada, garantindo 50% para ampla concorrência e 50% para os candidatos cotistas.

Ainda na nota, a gestão da Unifap lembra que atendeu a decisão judicial cumprindo a liminar e publicando a decisão no dia 19 de fevereiro. No dia seguinte (20/02), a instituição publicou retificação do edital de seleção.

Estudantes relataram ao Portal SN, por meio das redes sociais, que vão se reunir na segunda-feira (15) em frente à Defensoria Pública, a partir das 9h30, para buscar uma nova conciliação diante da nova decisão do processo seletivo.

“Eles (os candidatos) deixaram outras universidades para poderem entrar na Unifap”, disse um deles.

Veja a nova lista de aprovados completa aqui.