Vila dos Oliveiras tem datas de sorteio e entrega anunciadas

As 512 famílias aprovadas para receber moradias foram orientadas na manhã deste sábado (20) sobre as etapas finais para a entrega.

Por IAGO FONSECA

As 512 famílias aprovadas para receber moradias no Residencial Vila dos Oliveiras, no Bairro Pedrinhas, zona sul de Macapá, foram orientadas na manhã deste sábado (20) sobre as etapas finais para a entrega do habitacional, prevista para 8 de maio. Os apartamentos são destinados a famílias atingidas pela enchente do rio Amazonas na orla do Aturiá, no Bairro Araxá.

Os contemplados passarão por sorteio das unidades na próxima terça-feira (23) para saberem seus novos endereços, após aguardarem 13 anos pela conclusão da obra. Nos dias 2, 3 e 4 de maio serão realizadas as vistorias pelos futuros moradores para verificarem a integridade dos apartamentos e pedirem ajustes da construtora se necessário.

Moradora do Aturiá há mais de 27 anos, Adinelva Pereira de Freitas, de 49 anos viu sua casa ser destruída pelo rio na extinta 9ª Avenida e necessitou do aluguel social. Hoje, ainda no Aturiá, ela se emociona com a expectativa de receber seu apartamento.

“Na época eu trabalhava de vigilante à noite. Quando eu cheguei que eu abri a casa a cozinha tinha caído e algumas pessoas já tinham levado o meu botijão. Estou muito ansiosa por conta desse sonho se tornar realidade, já estou me organizando para comprar tudo novo, aquela ansiedade de se organizar para finalmente ficar na nossa casa. Já conheci os apartamentos e toda vez que eu entro lá me emociono”, declarou Adinelva.

Afetada pela enchente em fevereiro deste ano, Keila Maria, de 50 anos também foi contemplada. Ela ainda permanece na área de risco do Aturiá há 8 anos, conhecida como ponte do Zeca Diabo, enquanto aguarda a entrega do Vila dos Oliveiras.

“Meu maior sonho é que todo mundo se dê bem nessa nova morada. É um mês de felicidade para todos, sendo que eu sou moradora do Arachá há 8 anos, então eu pude conviver com aquele povo que eu digo assim, de coração, não tem só coisa ruim, tem muitos trabalhadores, tem muita dona de casa.

São 267 famílias retiradas da área onde será construída a nova orla do Aturiá, 161 famílias que perderam suas casas pela força da maré antes da construção do muro de arrimo e 84 das que residem na área de ponte Zeca Diabo, segundo o governo do Amapá.

“Muitas pessoas já foram retiradas, muitas já perderam suas casas quando não havia o muro de Arrimo. A gente vai agora integrar. O muro de Arrimo está pronto, tem um projeto lindo para transformar a orla entre o Araxá e a Linha do Equador. No residencial, a água será do sistema central tratado pela CSA. Isso é muito importante porque significa água de qualidade, significa saúde para as pessoas”, acrescentou o governador sobre a retirada das famílias da área do Aturiá.

O residencial Vila dos Oliveiras possui 32 blocos com 16 apartamentos cada, com 42,5 metros quadrados. Os apartamentos possuem dois quartos, sala, cozinha conjugada com área de serviço e banheiro. As moradias foram construídas com recursos federais do PAC, do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social e contrapartida do governo estadual no valor total de R$ 53 milhões.