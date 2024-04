Chegamos hoje ao capítulo 9

Nas fazendas, marcar animais é uma maneira de identificar e proteger patrimônio. Um dos casos mais famosos de marcas é relatado no Êxodo, quando os filhos de Israel no Egito receberam a marca para que o anjo da morte não os matasse. Em Ezequiel 9, vemos o relato de anjos que foram designados a fazer o julgamento de Deus sobre as abominações que estavam sendo cometidas em Judá. Veja a meditação bíblica desta quarta-feira (3) e tenha um ótimo dia com nosso Senhor Jesus!