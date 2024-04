Veja a análise de Ezequiel 25

Compartilhamentos

Se nós que somos humanos, somos capazes de defender nossos filhos com todas as nossas forças, imagina então o nosso Pai Celestial. Deus não está alheio aos perigos que estamos sofrendo e a quem nos persegue. Veja a análise de Ezequiel 25 e tenha uma ótima sexta-feira (19) com o nosso Senhor Jesus!