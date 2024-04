Voo da vida: bebê nasce a bordo de helicóptero com ajuda do GTA

Este foi o 2º parto na aeronave do Grupo Tático Aéreo. Criança nasceu 10 minutos antes do pouso.

Por ANITA FLEXA

O dia começou especial para a equipe do Grupo Tático Aéreo (GTA) com mais um nascimento de um bebê a bordo do helicóptero, nesta quarta-feira (16). O nascimento, a apenas 10 minutos de pousar em Macapá. Tanto a mãe quanto o bebê estão bem e estão recebendo cuidados na Maternidade Mãe Luzia, em Macapá.

A jornada teve início na Vila Progresso, no Arquipélago do Bailique, após um chamado de urgência do diretor da Unidade de Saúde do distrito.

Maria Fernanda Alves da Silva, de 21 anos, entrou em trabalho de parto do seu terceiro filho, um menino, na comunidade de Macedônia. Ela foi transferida para a Vila Progresso no para receber melhor assistência. O enfermeiro e diretor da unidade básica, João Felipe, observou a necessidade de transferi-la para Macapá devido às complicações do parto – o bebê estava em posição pélvica no ultrassom.

“Foi então que acionamos o GTA para fazer esse traslado. Achávamos que o bebê nasceria em Macapá, mas com a evolução do quadro da gestante acabou que o neném nasceu durante o voo. Ficará na minha memória, foi o primeiro parto que presenciei na minha carreira”, disse o enfermeiro que acompanhou a mãe no voo.

O tenente-coronel Prado, do GTA, explicou que receberam o chamado nas primeiras horas da manhã, informando sobre as condições da gestante.

“Às 6h30 da manhã, recebemos uma solicitação do Bailique sobre uma parturiente, porém o bebê estava na posição pélvica e lá na comunidade não havia condições de realizar o parto. O GTA se deslocou até o local, e a criança acabou virando e nascendo dentro da aeronave, a apenas 10 minutos do pouso em Macapá”, relatou o piloto.

Esse é o segundo bebê que nasceu dentro de uma das unidades do GTA, o primeiro em 2017. O tenente da polícia militar e operador aerotático no grupamento do GTA, Valdeci Teles, esteve presente nos dois nascimentos e compartilha sobre esse momento especial e as condições em que ambos ocorreram.

“Em 2017, tivemos o privilégio de participar de uma ocorrência muito parecida com essa, na mesma região e localidade. Não é coincidência, é apenas Deus permitindo que possamos participar de mais uma missão como essa. O parto não estava previsto para ocorrer durante o translado, mas nos preparamos para esse tipo de situação. Deixamos tanto a grávida quanto o bebê, da melhor maneira possível, para que nasça com vida da melhor forma”.