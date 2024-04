Walkíria Lima forma novos músicos em noite especial

Noite foi de formatura das turmas de violão, piano, violino, saxofone e flauta doce.

Por IAGO FONSECA

A plateia, em silêncio, concentrou sua atenção no grande palco iluminado por holofotes no auditório do Centro de Educação Profissional de Música Walkíria Lima, no Centro de Macapá. Pais e professores acompanharam a formatura de 14 jovens de cinco turmas dos cursos de qualificação profissional em música.

Entre melodias e aplausos, a noite marcou três datas importantes para os frequentadores do local: a formatura das turmas de violão, piano, violino, saxofone e flauta doce, os 72 anos do centro de música e o aniversário da pianista e professora Walkiria, que é eternamente homenageada no prédio.

A flautista Camila Mendes, de 16 anos, estudou os princípios da música desde os 11 na instituição. Professora de música na igreja que frequenta no Bairro Jardim Felicidade 1, na zona norte de Macapá, ela expressou durante sua formatura o desejo de continuar compartilhando seus conhecimentos com os próximos.

“Ensino as crianças da igreja a tocar os clavados. Agora pretendo me formar em licenciatura de música na Ueap e dar aula de flauta doce para os alunos”, comentou Camila.

Com a família reunida, ela demonstrou gratidão e felicidade a todos que apoiaram seu desenvolvimento na música ao longo dos anos.

“Sou muito grata pela minha mãe ter me colocado no Walkiria Lima quando eu tinha 11 anos. Nunca esperei estar tocando um instrumento belíssimo como a flauta doce e chegar até aqui. Só agradeço ao Senhor mesmo, pelos professores e a dedicação deles”, finalizou a musicista.

De acordo com o diretor do Centro de Música, Bruno George, a formação de qualificação profissional é um preparo para o ingresso do aluno em uma formação técnica profissionalizante e eles podem aplicar o que aprenderam aqui na vida profissional.

“Nosso propósito é preparar esse aluno para o mercado de trabalho para tocar em pequenos ou grandes grupos, orquestras. Ele sai daqui alfabetizado musicalmente, lendo partitura. Ele pode trilhar carreira solo também, sai preparado para disputar uma vaga no curso de Bacharelado em música ou a licenciatura”, destacou o diretor.

A qualificação profissional é oferecida de forma gratuita pelo Governo do Amapá. As novas seleções só ocorrem quando um número alto de estudantes se formam. A duração dos cursos varia entre 4 a 10 anos.

“Temos uma rotatividade muito grande das turmas, então esperamos, não temos datas específicas para essas formaturas. Às vezes são turmas que formam poucos alunos, números tímidos, a evasão ainda é uma inimiga que estamos lutando”, concluiu o diretor.