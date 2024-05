3 academias de Macapá são interditadas e estagiário é conduzido para delegacia

O estagiário estaria atuando como professor no momento da fiscalização do Crefi e do Procon

Por SELES NAFES

Fiscais do Conselho Federal de Educação Física (Crefi) e do Procon do Amapá interditaram três academias de musculação, nesta quarta-feira (22), em Macapá. Um estagiário que estava trabalhando como professor, no momento da fiscalização, foi conduzido para a delegacia de polícia junto com os proprietários do estabelecimento.

No total, cinco estabelecimentos foram inspecionados.

Os nomes das academias irregulares não foram divulgados, mas o Portal SN apurou que elas funcionam nos bairros Novo Horizonte, Jardim Felicidade, Renascer e Centro.

Uma delas não tinha professor de educação, outra não tinha responsável técnico (RT bacharel em educação física). Na terceira, um estagiário estaria atuando como professor, quando na verdade ainda é estudante.

“Estava sem um profissional registrado orientando ele, porque ele não pode prescrever exercícios físicos. Quando pedimos para ele se identificar, ela informou que era acadêmico do primeiro semestre”, informou ao Portal SN uma fonte que participou da fiscalização.

O estagiário foi conduzido para o Ciosp do Pacoval, onde a Polícia Civil vai apurar o possível crime de exercício ilegal da profissão.

Além da atuação dos profissionais, as equipes de fiscalização também inspecionaram os prazos de validade de suplementos vendidos nas academias. A operação do Crefi e do Procon teve o apoio de policiais militares.