3 melhores jogos de apostas de foguete para você se divertir e apostar!

Os jogos de apostas com tema espacial estão em alta no mundo das apostas online, o motivo? Bom, para começar, a maioria desses jogos faz parte da categoria Crash, categoria essa totalmente recomendada para jogadores iniciantes, já que as regras são extremamente simples.

Além disso, o tema especial, com efeitos sonoros apropriados, torna a experiência em si bem mais divertida, já que entretenimento deve ser sua prioridade número 1 ao apostar em jogos de cassino. Ficou interessado? Então, veja abaixo os quatro melhores jogos de apostas de foguete, que garantem uma experiência de aposta de outro mundo.

JetX

JetX é um jogo que combina elementos espaciais com um criativo layout pixelado que remete aos jogos de Atari (se você tem mais de 30 anos você provavelmente sabe do que eu estou falando, rs). No jogo do jatinho, os jogadores precisam tentar sacar antes que o ícone exploda na tela, pois quando isso acontece, a partida é ganha.

O jogo oferece a possibilidade de fazer apostas duplas e de programar o saque com a ferramenta de jogo automático.

Space XY

Com gráficos simples, neste jogo você tem o foguetinho como personagem principal! Ao iniciar o jogo, ele lança voo e vai subindo no gráfico de forma vertical, ao mesmo tempo que o valor de multiplicador na tela também vai aumentando.

O jogo Space X garante uma boa adrenalina e possibilita que os jogadores ganhem prêmios que podem chegar a mais de 100x o valor apostado.

To Mars and Beyond

Assim como o Space XY e JetX, o jogo To Mars and Beyond exige atenção dos apostadores, para que eles consigam sacar a aposta antes do crash da nave. Apesar de não ter como saber exatamente o momento em que a colisão irá acontecer, você pode aplicar algumas estratégias que podem te ajudar a ter melhor desempenho nas apostas.

Um diferencial desse jogo para os demais é que, em algumas partidas você pode presenciar um confronto com uma nave inimiga, e caso você decida permanecer na partida durante o confronto e o inimigo seja derrotado, você receberá prêmios extras!