3º mais votada em 2016, Aline Gurgel concorrerá à prefeitura de Macapá

Projeto deve ser anunciado no próximo dia 25, durante Prêmio Mulher em Destaque, do Republicanos

Por SELES NAFES

A atual secretária de Assistência Social do Amapá, a ex-deputada federal Aline Gurgel, deve concorrer à prefeitura de Macapá pela segunda vez. Na primeira, em 2016, ela alcançou mais de 11% dos votos, sendo a terceira mais votada.

Na época filiada ao PL, Aline manteve uma candidatura independente, que não era ligada a nenhum grupo político. A então vereadora concorreu contra Clécio Luís (apoiado pelos senadores Randolfe e Davi), e Gilvam Borges (apoiado pelo então governador Waldez). Naquele ano, Clécio foi reeleito.

Em 2018, ela foi eleita deputada federal, mas não foi reeleita em 2022 por causa do coeficiente eleitoral. Após a eleição de Clécio como governador, ela foi convidada por ele e o senador Davi Alcolumbre para comandar a Sims. No início de junho, para obedecer o prazo da justiça eleitoral, Aline deverá se desligar do cargo.

A pré-candidatura deve ser confirmada por ela no próximo sábado (25), durante a 7ª Edição do Prêmio Mulher em Destaque, realizado pelo Mulheres Republicanas. O evento (às 18h, na Nuance Eventos, Beirol), terá a participação de lideranças nacionais do partido, como a senadora Damares Alves (DF).