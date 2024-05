4 suspeitos de execuções morrem em tiroteio com a Rotam

O tiroteio ocorreu na área externa do Conjunto Habitacional Macapaba II.

Por OLHO DE BOTO

Quatro indivíduos apontados pela polícia como integrantes de uma facção envolvida em homicídios na zona norte de Macapá, acabaram mortos nesta terça-feira (28) em confronto com a Rondas Ostensivas Tática Motorizada (Rotam) do Bope.

O tiroteio ocorreu na área externa do Conjunto Habitacional Macapaba II, após denúncia repassada pela inteligência da PM do Amapá, de que os suspeitos estariam traficando drogas no local.

Os policiais ainda apuraram que os suspeitos possuíam as mesmas características dos criminosos que, momentos antes, invadiram uma obra da prefeitura e executaram um jovem a golpes de faca no pescoço, quando ele ajudava a descarregar materiais de um caminhão na obra do complexo esportivo do Macapaba I.

A vítima, Adriano Melo Caldas, de 24 anos, foi forçada a ficar de joelhos e, em seguida, recebeu sentença de morte. Os golpes foram desferidos com extrema violência, que o jovem quase foi decapitado.

Além disso, os policiais confirmaram que o bando participou da execução de Ideraldo Sanches Tavares, de 33 anos, que teve a casa invadida no Bairro Brasil Novo, no último dia 20, e foi morto na frente da família. Na ocasião, o filho da vítima, uma criança de 8 anos, ainda foi baleada no pé pelos criminosos.

Dos quatro bandidos mortos, três deles foram identificados: Elisson Lobato Lopes, 19 anos; Ezequiel Miranda Rodrigues, 17 anos, Michel Abreu Correa, 21 anos. O quarto criminoso ainda não foi identificado até esta manhã de quarta-feira (29).