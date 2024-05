As histórias contadas em Daniel continuam nos ensinando sobre humildade

Dizem que o inteligente aprende com o próprio erro. O sábio aprende com o erro dos outros. O tolo dá muitas cabeças até entender. A lição dolorosa de humildade aprendida pelo rei Nabucodonosor diante de Deus não foi entendida pelo filho que se tornou o próximo monarca. Cabe a nós decidir se repetiremos erros e sofrimentos, ou se aprenderemos com o passado. Veja a análise dessa passagem e tenha uma ótima sexta-feira (17) com o nosso Senhor Jesus!