Até onde o orgulho pode arruinar a vida? No capítulo 4 de Daniel, encontramos a história do rei Nabucodonosor (Babilônia), que teve um sonho misterioso sobre a arrogância de seu reinado. Nos próximos anos, ele viveria entre os animais até reconhecer o poder de Deus. Em muitos casos, às vezes é necessário passarmos pela experiência do tombo e da humilhação. Tenhamos um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!