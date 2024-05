Chegamos ao capítulo 44 de Ezequiel

Compartilhamentos

Construída pelo rei Salomão três mil anos antes de Cristo, Jerusalém é uma das cidades mais atacadas e destruídas do mundo. Cercada, ela foi enfrentada 52 vezes e precisou ser reconstruída duas vezes. Templo principal das mais importantes religiões monoteístas do planeta, ela guarda um lugar fascinante: a Porta Dourada. Veja em Ezequiel 44, como as profecias de Deus sempre se cumprem.