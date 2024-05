Abusos de menores em ambiente familiar lideram ocorrências, diz polícia

Operação 'Caminhos Seguros" durou 18 dias com o objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Mais de 80% dos casos de abusos sexuais registrados pela Polícia Civil do Amapá, durante a operação nacional “Caminhos Seguros”, ocorreram no ambiente familiar e os demais em escolas e via pública. A ação promovida de 2 a 20 de maio pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública buscou combater a exploração sexual de crianças e adolescentes.

No Amapá, a iniciativa foi coordenada pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes contra a Criança e Adolescente (Dercca), que realizou a prisão de 8 pessoas, seis em Macapá, um em Santana e um em Oiapoque, distantes 17 km e 590 km de Macapá, respectivamente.

“Temos uma peculiaridade com relação à crime sexual que envolva criança e adolescente, então raríssimas as vezes vão ter testemunhas. Até envolvendo adultos, é difícil ter testemunhas de crime sexual, mais ainda quando é criança, então a gente precisa diligenciar de outras formas, é um pouco mais trabalhoso pra gente poder conseguir ter êxito”, explicou a delegada Cássia Costa, adjunta da Dercca.

De acordo com a delegada, as investigações iniciam pelas denúncias à polícia, que dificilmente são recentes. Por isso, são feitas investigações mais especializadas com estudo social das famílias. Além das prisões, foram realizados um mandado de busca e apreensão e 40 inquéritos instaurados. Cerca de 10 mil crianças foram orientadas em escolas e vias públicas.

“A gente avalia que as estatísticas da operação foram extremamente satisfatórias, que o trabalho desenvolvido foi muito valioso e valoroso, que vai trazer resultados para a gente e para essas vítimas muito positivos, visto que a prevenção é muito maior do que somente o combate, embora seja a atividade principal da Polícia Civil”, finalizou a delegada.

Operação “Caminhos Seguros”

Promovida em todo país anualmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação é realizada sempre em maio, em alusão à campanha “Maio Laranja”, contra a exploração sexual de crianças e adolescentes.