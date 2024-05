Agricultores de Oiapoque pedem remoção de unidade de conservação

Eles fecharam a BR-156 para dizer que querem o afastamento da área de abrangência da Floresta Estadual do Amapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Agricultores do município de Oiapoque, a 590 km de Macapá, bloquearam a BR-156 num ato para pedir a mudança na área de abrangência da Floresta Estadual do Amapá (Flota). O protesto ocorreu ontem (15) à tarde, no feriado de Cabralzinho.

A Flota é uma unidade de conservação criada em 2006 pelo governo estadual, para estimular o setor madeireiro, extrativista e outras atividades de forma sustentável.

No caso do setor madeireiro, por exemplo, é preciso seguir um rigoroso processo de licenciamento ambiental com uma fiscalização que acompanha a derrubada apenas de árvores antigas.

Durante a manifestação, os agricultores disseram não serem contrários à preservação do meio ambiente, mas afirmaram que a área da Flota limita a produção de alimentos e querem ela fora do município de Oiapoque.

“Queremos usar a nossa área”, disse Daniel, que possui uma propriedade agrícola a cerca de 37 km da sede de Oiapoque.

O grupo pediu que o governo do Estado revise as dimensões da área e elabore um decreto que estabeleça um novo posicionamento.

Após a manifestação com cartazes, a pista foi liberada.