Alap adere à campanha por vítimas de enchentes no RS

Experiente em atendimento a famílias atingidas por cheias, Alliny Serrão anunciou mobilização do Legislativo para arrecadar donativos

Da REDAÇÃO

A partir de agora, famílias do Amapá poderão deixar donativos para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul no posto de coleta aberto na Assembleia Legislativa do Estado (Alap). A informação foi divulgada nesta quarta-feira (8) pela presidente da casa, Alliny Serrão (União).

A Alap se junta ao Executivo e Judiciário que também anunciaram mobilizações para arrecadar donativos, especialmente de alimentos e água potável para as regiões atingidas.

Para a presidente da Alap, o gesto do parlamento estadual demonstra compromisso com os valores da solidariedade e da compaixão, enviando uma mensagem de esperança e apoio aos irmãos e irmãs no Sul do Brasil.

“A nossa solidariedade transcende fronteiras e distancias geográficas. Estamos unidos em um propósito maior: o de oferecer conforto e assistência àqueles que mais precisam”, comentou,

“Neste momento desafiador, cada doação representa um gesto de amor e empatia, capaz de fazer a diferença na vida daqueles que foram afetados por essa tragédia”, disse a deputada, que já tem bastante experiência com atendimento a famílias atingidas por enchentes.

A deputada é primeira-dama de Laranjal do Jari, município do sul do Amapá historicamente atingido pelo transbordamento do Rio Jari. Neste ano, a cidade ainda não registrou problemas com a cheia.