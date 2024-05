Alunos recebem apoio psicológico de equipes do IMMES

Futura psicóloga conversa com um dos alunos atendidos. Ação também envolveu estudantes de Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Odontologia e Fisioterapia

Ajudar alunos e pais a falar sobre as emoções. Essa foi uma das tarefas de estudantes e professores de Psicologia da faculdade IMMES na Escola Municipal Rondônia, no Bairro Jesus de Nazaré. O atendimento fez parte de uma grande ação que levou serviços de saúde para o colégio, um dos mais tradicionais da comunidade.

A ação é realizada desde 2012 pelo IMMES, por iniciativa do Promotor Moisés Rivaldo, criador do instituto e falecido em 2019. Além do curso de Psicologia, participaram da mobilização estudantes e professores de Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia e Farmácia.

As próximas ações ocorrerão nas comunidades da Lagoa dos Índios e Curiaú.