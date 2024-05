Alunos soldados da PM organizam 10 toneladas de doações do AP ao RS

Alimentos e itens de higiene serão enviados para o Rio Grande do Sul neste sábado (10)

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Mais de 10 toneladas de doações amapaenses ao Rio Grande do Sul estão sendo organizadas por alunos soldados da Polícia Militar do Amapá, nesta sexta-feira (10) no Ginásio Avertino Ramos, no Centro de Macapá. Do total, uma tonelada será embarcada em um avião do Grupo Tático Aéreo (GTA) ao longo desta tarde.

Os materiais, entre água mineral, alimentos enlatados e não perecíveis, produtos de higiene, roupas, toalhas e lençóis, estão sendo reunidos no ginásio desde a tarde de quinta-feira (9). O avião Caravan do GTA irá decolar com destino ao Estado gaúcho no sábado ao amanhecer.

“É muito importante mostrarmos para a população que a gente pode ajudar de alguma forma, porque a gente está aqui no extremo norte e essa ajuda está indo para o outro lado do país”, destacou a aluna soldado Sâmella Picanço, de 28 anos (1ª na foto acima).

Os alunos soldados foram convocados para auxiliar na ação rápida de receber as doações e também de filtrar quais itens, entre roupas, calçados, lençóis e toalhas, estão em boas condições de uso.

O trabalho que os alunos soldados executam voluntariamente reflete no dever da Polícia Militar em servir e proteger, de acordo com Ryan Carvalho Sá, de 27 anos. As doações são parte de uma campanha conjunta entre órgãos públicos e entidades privadas do estado.

“As doações que chegaram superaram nossas expectativas, é muito bom saber que toda a população amapaense nos demais ramos da sociedade estão contribuindo de forma positiva”, celebrou o aluno soldado Ryan.

O Ginásio Avertino Ramos é o ponto central de arrecadação das doações feitas pela população em diversos pontos de coleta no Amapá. Na quinta-feira (9), uma empresa distribuidora de alimentos doou 10 toneladas de produtos não perecíveis e enlatados.

Pela noite, secretarias, órgãos e entidades públicas fizeram a entrega das arrecadações da semana. Ainda não há um número exato de quantas doações foram recolhidas.