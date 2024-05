Amapá divulga pontos de arrecadação de doações para vítimas das enchentes no RS

Gestores estaduais se reuniram ontem (7) para organizar pontos de arrecadação em diversos municípios do Amapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Governo do Amapá segue planejando ações de assistência social em apoio à população do Rio Grande do Sul, em resposta às fortes chuvas e enchentes que assolaram a região. A iniciativa visa coordenar esforços para arrecadar produtos emergenciais e prestar apoio especializado aos afetados.

Gestores estaduais se reuniram ontem (7) para organizar pontos de arrecadação em diversos municípios do Amapá. O objetivo é arrecadar produtos essenciais, como material de higiene, cobertores, lençóis e toalhas, para proporcionar assistência imediata à população gaúcha afetada.

O presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Adão Carvalho, anunciou a criação do Comitê de Inteligência Institucional para coordenar as ações de apoio ao Rio Grande do Sul.

A secretária de Estado da Assistência Social, Aline Gurgel, enfatizou a solidariedade e o comprometimento do governo e da sociedade civil em ajudar. Além da arrecadação de produtos básicos, como fraldas geriátricas e pediátricas, estão sendo mobilizados recursos como lanternas e pilhas.

O que pode ser doado

Produtos de higiene pessoal (escova de dente, creme dental, sabonete, desodorante, shampoo e absorvente); cobertores, toalhas e roupas de cama; pilhas de qualquer tamanho e lanternas, água potável.

Pontos de arrecadação

Ministério Público do Amapá, nos prédios da Avenida Fab, do complexo Araxá e da Zona Norte

Ginásio Avertino Ramos, na rua Cândido Mendes, nº 20, bairro Central

Vice-Governadoria, na Avenida Mendonça Furtado, nº 2278, bairro Santa Rita

Tribunal de Contas do Estado, na Avenida Fab

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, na Avenida Fab, s/n, bairro Central

Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na Avenida Fab, nº 1295, bairro Central

Juizado da Zona Norte, no bairro Infraero, e da Zona Sul, no bairro Novo Buritizal

Defensoria Pública do Amapá, na rua Eliezer Levy, nº 1157, bairro Central

Prefeituras municipais

Sebrae, na Avenida Ernestino Borges, nº 740, bairro Central

Central Única das Favelas Amapá, na Rua São José, nº 1500, bairro Central

Polícia Militar do Estado do Amapá, no 1º Batalhão da Zona Sul e Batalhão da Zona Norte, em Macapá

Corpo de Bombeiros, na Avenida Santana, nº 1815, bairro Central, no município de Santana

Quartel do Corpo de Bombeiros da Zona Oeste, rua Nove, nº 276, bairro Marabaixo