Amapá dobra número de crianças que sabem ler e entender os textos

Escola municipal em Santana: informação foi repassada pelo Ministério da Educação ao governo do Amapá nesta terça, 28

Por SELES NAFES

O Ministério da Educação informou nesta terça-feira (28) que o Amapá conseguiu mais do que dobrar a quantidade de crianças alfabetizadas nos últimos anos. A notícia foi dada pelo ministro Camilo Santana ao governador Clécio Luís (SD), durante diálogo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização.

O ministro informou que o índice de crianças que sabem ler, escrever e entender textos, no Amapá, saltou de 19% para 42%. O ensino infantil é responsabilidade dos municípios, mas, no Amapá, as prefeituras têm recebido apoio do Estado com qualificação de professores e distribuição de material didático, entre outras parcerias.

Recentemente, 1,2 mil ‘professores alfabetizadores’ foram formados pelo governo, que também aplica o exame de fluência em leitura. Por isso, o governador parabenizou os educadores, mas deixou claro que ainda é preciso avançar.

“Queremos as nossas crianças alfabetizadas na idade certa, mas com o nível de aprendizagem e letramento. É uma grande vitória, mas ainda não é o suficiente. Entramos no nível 1 que vai até 5. É um grande incentivo. Parabéns à rede estadual e todas as redes municipais e educadores que ajudaram a dar essa virada”

No ano passado, Serra do Navio, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Oiapoque e Pedra Branca do Amapari assinaram o termo de cooperação com o governo e estão 100% municipalizados no ensino infantil, com direito às parcerias e acompanhamento pedagógico.

Mazagão e Tartarugalzinho também manifestaram intenção de seguir o mesmo caminho.