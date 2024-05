Amapá envia bombeiros mergulhadores para auxiliar resgates no RS

Profissionais serão enviados para atuar em buscas e resgates no estado atingido por enchentes.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Bombeiros do Amapá que atuaram nas buscas do naufrágio do Navio Anna Karoline III e em operações de resgate da Força Nacional serão enviados nesta segunda-feira (6) para apoio nos salvamentos no Rio Grande do Sul, afetado por enchentes há cerca de uma semana. A equipe de 16 militares atravessará o país com viaturas, equipamentos de proteção e alimentos para sustento pessoal durante as buscas.

O estado gaúcho foi atingido por intensas tempestades que aumentaram o nível dos rios da região desde 29 de abril. Pelo menos 850 famílias foram atingidas. E o estado já contabiliza 85 mortos, segundo a Defesa Civil. O grupo amapaense é composto por especialistas em busca e resgate em águas turvas, deslizamentos terrestres, veículos e prédios colapsados.

“Nossa equipe é multitarefa, temos mergulhadores de resgate, militares especialistas em salvamento em inundações, enchentes e temos militares que já participaram em missões fora do estado, a gente sabe que o cenário não vai ser fácil, que vislumbra um cenário de guerra. O objetivo principal da nossa missão vai ser somar esforços com as equipes que já estão lá e, principalmente, atuar nesse primeiro momento na busca e salvamento de vítimas”, explica o major Clementino Leite, que comandará a missão do amapaenses.

Os membros do grupo já atuaram no naufrágio do navio Anna Karoline III, em 2020, no Amapá e nas operações da Força Nacional como as enchentes que atingiram Petrópolis no Rio de Janeiro em 2022 e no estado de Rondônia, em 2014 e deslizamento no Espírito Santo, em 2013.

Os militares sairão do município de Santana ainda nesta segunda-feira com chegada no estado rio-grandense prevista para quinta-feira, 9. Juntos com o grupo serão enviados viaturas, coletes salva-vidas, roupas de mergulho, cordas, barracas e mantimentos.

“Estamos enviando militares altamente qualificados nestas missões complexas de resgates. Nós acreditamos e confiamos que estes homens e mulheres, atuarão com um único objetivo que é salvar vidas nesta tragédia que ocorre no Rio Grande do Sul”, reforçou o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

Desastre no sul do país

No fim de abril (29), o Rio Grande do Sul foi atingido por grandes tempestades que elevaram os rios dos interiores e causou enchentes que afetaram cerca de 850 mil pessoas em 345 municípios.

Pelo menos 19,3 mil pessoas estão desabrigadas, 121 mil desalojados e 111 desaparecidos. Até a manhã desta segunda-feira (6), 83 pessoas morreram em decorrência do desastre, de acordo com o boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.