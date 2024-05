Amapá lança campanha solidária ao Rio Grande do Sul

Para chamar a atenção para campanha, o Governo do Estado iluminou o Monumento Marco Zero, na zona sul de Macapá.

O Governo do Amapá lançou uma campanha solidária ao povo do Rio Grande do Sul, estado devastado nos últimos dias com enchentes causadas por fortes chuvas. A iniciativa visa arrecadar roupas, calçados, produtos de limpeza e higiene pessoal, cobertores e colchões, alimentos não perecíveis e leite.

As doações podem ser entregues nos seguintes pontos de arrecadação: Ministério Público do Estado, Assembleia Legislativa do Amapá, Tribunal de Justiça do Amapá, Tribunal de Contas do Estado, Central Única das Favelas, Defensoria Pública do Estado, e quartéis do Corpo de Bombeiros.

Para chamar a atenção dos amapaenses para a campanha, o Governo do Amapá iluminou o Monumento Marco Zero do Equador, na zona sul de Macapá, com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, na noite desta segunda-feira (6).

“A cooperação técnica e profissional que estamos ofertando é muito importante. E agora chegou a hora do apoio humanitário, do coração de cada amapaense. Estamos nos unindo com os Poderes para arrecadar de roupas à itens de limpeza, tudo o que puder ser doado. Somos nós, aqui do Meio do Mundo, da Linha do Equador e o Brasil inteiro, em solidariedade com os irmãos do Rio Grande do Sul”, destacou o governador Clécio Luís.

As chuvas e inundações no Rio Grande do Sul já deixaram milhares de desabrigados, desaparecidos e mortos.

Reforço

Ontem também o governo amapaense enviou uma equipe de 16 militares do Corpo de Bombeiros cedidos para atuarem nos trabalhos de salvamento e apoio às vítimas das enchentes na região. O grupo especializado em resgates já atuou em operações no Brasil e no exterior.